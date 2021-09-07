Bir sınıf ağladı! Büyük acı!

Kocaeli´nin Çayırova ilçesinde pazar günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) yaşamını yitirdi. Türkçe öğretmeni olan Nihal Bıkım´ın, Sakarya´nın Sapanca ilçesi Sami Paşa Ortaokulu´nda 6/A sınıfındaki masası çiçeklerle süslendi.
"O SİZDEN BAŞARI İSTERDİ"
DHA'da yer alan habere göre dün derse girmeyen öğrenciler bugün derse girerken, hüzün yaşandı. 6/A sınıfına Nihal Bıkım´ın yerine girdiğinde bir konuşma yapan Müdür Yardımcısı Fatih Tuğra öğrencilere, "Yaşanan elim bir kaza sonucu öğretmeni kaybetmenin üzüntüsü yaşıyoruz. Derse ilk olarak Nihal öğretmeninizle başlamak istedim.
Biliyorsunuz sizleri çok severdi. Sizler için gecesini gündüzüne katıp hep birlikte birçok proje yaptık ve etkinliklere katıldık. Kendisi sizlerin çok daha iyi noktalara gelmenizi isterdi. Bundan sonra hem kendiniz hem de Nihal öğretmeniniz için çok daha gayretli bir şekilde çalışmanızı bekliyoruz sizlerden. İnşallah sizlerin başarılarınızı da Nihal hocanız görecek ve gururlanacaktır. Dualarını kendisinden eksik etmeyelim" dedi.
"EDEBİYET DÜNYASI BİR ŞAİR VE YAZARINI KAYBETTİ"
Okul müdürü Mehtap Aydoğdu Bilgiç ise, "Yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Aynı zamanda Türk edebiyat dünyası da önemli bir şair ve yazarını kaybetti. Geçen sene özellikle uzaktan eğitimde Nihal öğretmenin üstün başarıları vardı ve bu konuda üstün başarı ödülleri aldı. Kaza yapmadan bir gün önce Uluslararası Kadın Festivali'nde de ödül almıştı. Acımız çok büyük ve yeri kesinlikle doldurulamayacak. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!