Evlilik teklifi almıştı! Büyük acı!

Nevşehir'de, 8 Eylül'de Nevşehir- Aksaray çevreyolu Ağıllı köyü yol kavşağında insanı şoke eden bir kaza meydana geldi. Yunusemre Belediyespor basketbol takımı antrenörü Hakkı Altınbilek (26) yönetimindeki otomobil, refüje savrularak takla attı. Kazada sürücü Altınbilek ile araçta bulunan Kula Spor Kompleksi'nde yüzme antrenörü Buse Görer (24) yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan Buse Görer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Altınbilek'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hakkı Altınbilek'in, Buse Görer'e Kapadokya'da evlilik teklifi ettiği, kendisinin de kabul ettiği, memleketleri Manisa'ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri belirtildi.
'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİNDE GÖREV ALDI
Kazada hayatını kaybeden Buse Görer'in, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtildi. Görer'in, bu yıl
da Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı aktarıldı. Görer'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak çalıştığı kaydedildi.
ANNE İLE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Buse Görer için memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ ile ikizi Beste Görer, sinir krizi geçirdi. Görer'i büyüten halası Ömür Mutlu'nun feryatları ise yürekleri dağladı.
Namazın ardından Buse Görer'in cenazesi, Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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