625 bin TL'sini aldı! Büyü vurgununda karar!

AA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın 2017'de sosyal paylaşım sitesinde dolaştığı sırada sanık Irmak Avşar'a ait sayfayı takip etmeye başladığı, buradaki paylaşımlarda kişilerin erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumlar okuduğu anlatılmıştı.

"ERKEK ARKADAŞIN ARAYACAK"

AA'da yer alan habere göre müşteki Avşar'ın bunun üzerine yıldız name baktırmak amacıyla sitedeki telefon numarasını aradığı, karşısındaki kişinin verdiği hesap numarasına 250 lira gönderip dekontunu da yollaması halinde yıldız name bakabileceğini söylediği anlatılan iddianamede, telefondaki kişinin müşteki Avşar'a aralarında sorun olan erkek arkadaşının kendisini arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylediği, bu olaydan 3 gün sonra da erkek arkadaşının aradığı kaydedilmişti.

"ARKADAŞIM ARADI DAHA ÇOK İNANDIM"

Müşteki Avşar'ın bunun üzerine telefondaki kişiye daha çok inanmaya başladığı dile getirilen iddianamede, müştekinin belirli aralıklarla sanığı arayarak çeşitli miktarlarda para göndermek suretiyle yıldız name baktırmaya devam ettiği belirtilmişti.

"32 İŞLEM İÇİN 625 BİN 650 TL ÖDEDİM"

İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Kızılkan ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri anlatılmıştı.

15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, 3 sanığın "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen müşteki Işıl Avşar'ın avukatı, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilini dolandırdığını, eylem nedeniyle zararlarının giderilmediğini, bu nedenle cezalandırılmalarını istedi.

"BÜYÜCÜLÜK YAPMIYOR" DİYEREK BERAAT İSTEDİ

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını, büyücülük yaptığı iddiasıyla ilgili tespit edilen bir hususun da bulunmadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Kızılkan, beraatlerine karar verilmesini istedi.

5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar’ın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.