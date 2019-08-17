'Dünyanın sonu geldi dedim kendi kendime'

17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya’nın Akyazı İlçesinde yaşayan 51 yaşındaki Alaattin Elma, 17 Ağustos 1999 Depreminde ailesiyle birlikte yaşadığı evde enkaz altında kaldı. Üzerine duvar yıkılan Elma, sabah saatlerinde mahsur kaldığı yerden akrabaları ve vatandaşları tarafından kurtarılırken enkaz altında kalan 3 yaşındaki kızı Buse, 5 yaşındaki kızı Şevval ve 8 yaşındaki oğlu Aziz Mert ile 31 yaşındaki eşi Hanife Elma’yı kaybetti. Tamamen yıkılan evde tüm ailesini kaybeden Alaattin Elma, 20 yıldır 1 kare fotoğrafı bile olmayan ailesinin özlemiyle yaşıyor.
“İLK BAŞTA ANLAMADIM”
Depremin ilk anlarında büyük korku yaşadığını belirten 51 yaşındaki Alaattin Elma, ilk başta deprem olduğunu da anlamadığını söyleyerek, “17 Ağustos akşamı, büyük bir gürültüyle uyandım. Ne olduğunu anlamadım, sallantı yoktu. Ben uğultuya uyandım, salondaki ışıltıyı gördüm ve o sırada yerle bir oldu bina. Deprem aklıma gelmedi açıkçası, hiç yaşamadığım bir şeydi. Hatta cam patlayınca eve kamyon girdi sandım ama sonra dedim ki ikinci katta kamyonun işi ne? Sürekli sallanıyordu, karanlıktı. Seslendim defalarca, hiçbir yerden ses gelmedi” dedi.
“ÇIKINCA FARK ETTİM”
Depremin boyutunu enkazdan çıktıktan sonra fark ettiğini belirten Elma, “Aradan 2 saat geçince akrabalarımın seslerini duydum, hatta; ‘kapıdan, camdan girsenize’ dedim. Onlarda bana; ‘kapı, cam mı kalmış? Gündüze kadar bekleyeceğiz’ dediler. Sonra gün aydınlanınca akrabalarım kendi imkanlarıyla üzerimdeki betonları kazmaya başladılar. Ben hala gün ışığını görmüyordum. Üzerimdeki duvarda bir delik deldiler, yönümü tayin ettikten sonra beni çıkarttılar. Ben o zaman olayın boyutunun farkına varabildim” şeklinde konuştu.
“UNUTUYORUZ”
Üzerinden 20 yıl geçen ve büyük acıların yaşandığı depremin gün geçtikçe unutulduğunu belirten Alaattin Elma, “Eşim ve 3 çocuğumu kaybettim ben o akşam. Aynı binada komşularımı da kaybettim. Bütün gece sakindim, panik yapmadım ama dünyanın sonu geldi dedim ben kendi açımdan. ‘Unutmuyor, unutturmuyoruz’ diyoruz ama unutuluyor. Gerek Adapazarı gerekse Gölcük’te katılımlar oldukça zayıf. O zaman düşündüğümüz tedbirleri unutuyoruz. Evin şekline, tezgahına bakıyoruz ama sağlamlığına bakmıyoruz. Duvara sabitlenmemiş dolaplar ciddi bir tehlike mesela, bende ailemi o yüzden kaybettim. Birçok insan aynı sebepten kaybetti akrabalarını ama kimse bununla ilgili önlem almıyor. Unutulup gitti açıkçası” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!