Dilber Ay'ın Büşra Pekin tarafından canlandırılacağı kesinleşti. 'Dilber Ay' adlı sinema filmi için daha önce Aslı Enver ile Gökçe Bahadır'a teklif götürülmüştü. Pandemi nedeniyle filmin çekimlerinin ertelenmesi üzerine her iki oyuncuyla da anlaşma sağlanamamıştı. Takviminin uygun olmasıyla yapımcıların Büşra Pekin'de karar kılması sonucu filmin çekimleri öne alınarak kasımda sete çıkılacak

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Yaklaşık bir yıldır üzerine çalışılan, Dilber Ay'ın hayatını hikâye edinen 'Dilber Ay' adlı sinema filmi için sürdürülen oyuncu arayışının sonunda Büşra Pekin ile anlaşıldı.

Ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da 63 yaşındayken hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatını Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş senaryolaştırırken filmi Ketche yönetecek.

İngiliz Jean Paul Seresin'in görüntü yönetmeni olduğu 'Dilber Ay'ın müziklerini İskender Paydaş hazırlayacak.

Yapımcılar, Fikr'i Harika yapım ile Aytaç Medya, Dilber Ay'ı canlandırması için daha önce Aslı Enver ve Gökçe Bahadır'a teklif götürmüştü.

Pandemi nedeniyle filmin çekim tarihindeki değişikliklerden dolayı her iki oyuncunun takviminin de uymaması sonucu 'Dilber Ay'ın yapımcıları, filmi ertelemeye karar vermişlerdi.

Ne var ki yapımcılar, Dilber Ay'ı canlandırması için düşündükleri Büşra Pekin'in takviminin kasım ayında uygun olduğunu öğrenmeleriyle ünlü oyuncuya teklif götürdü. Pekin'in kabul etmesi sonucu Dilber Ay'ın çekim tarihi de netleşmiş oldu.

Dilber Ay'ın çocukluğunu Zeliha Kendirci canlandırırken filmin oyuncu kadrosunda Nursel Köse ile Tuncer Salman da yer alacak.