Canice öldürülen Büşra için toplandılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın (15) işkence edilerek öldürmesi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, protestoda bulundu. Eylemde, Taner Yaylacı’nın en ağır cezaya çarptırılması istendi.
Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi’ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü. Elektroşok cihazı kullanan, genç kızı 20 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra yakan Taner Yaylacı memleketi Tokat’a gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Taner Yaylacı ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, akşam saatlerinde Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek protestoda bulundu.
Eyleme, Büşra’nın annesi Aylin Çetin, ablası Başak Kabataş ve babaannesi ile arkadaşları da katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken babaanne, oturduğu sandalyede torunu Büşra’nın fotoğrafına sarılarak ağladı. Protestoda kadın cinayetlerinin son bulması ve suçluların en ağır cezaya çarptırılması yönünde sloganlar atıldı.
Başak Kabataş, eylemde yaptığı konuşmada kardeşini öldüren Taner Yaylacı’nın cezaevinde rapor alabilmek için deli numarası yaptığın söyleyerek, Biz indirim değil, adalet istiyoruz, biz indirim değil, İstanbul Sözleşmesi’nin geri gelmesini istiyoruz. Ayşegüllerin, Büşraların canının yanmasını asla istemiyoruz dedi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kadın ise kadın cinayetlerine ve yaşanan son olaya tepki gösterdi. Büşra’nın babaannesine sarılan kadın, Adalete güveniyoruz ama Allah onu da yaksın, ciğeri bitsin. Adalet artık geç kalma, idam idam, bir sallandırın Allah için, artık yeter diye tepki gösterdi.
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