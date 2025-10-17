Bursa Büyükşehir Belediyesi, planlı su kesintilerinin 6 gün daha uzatıldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler, 7 ilçede dönüşümlü olarak yapılacak olup günlük 12 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı belli oldu. Peki, Bursa’da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yapılacak? İşte, BUSKİ planlı su kesintisi programı ile 16-22 Ekim 2025 Bursa’da su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri.