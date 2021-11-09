"ELİZ BANA BENZİYOR MU?"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Varol, bu kez bebeklik fotoğrafını gözler önüne serdi. Yıllar önce çekilen bu karesini yayınlayan 31 yaşındaki oyuncu, hayranlarına, "Eliz bana benziyor mu?" diye sordu.