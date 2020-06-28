"ALLAH BİZE BİR ŞANS VERDİ"

Ünlü şarkıcı ise, "Allah bize bir şans daha verdi. Bir şeyleri ders olarak çıkarmamızı istedi. Ben araba kullanırken ne yapmamam gerektiğini, bundan sonra nasıl olmam gerektiğini anladım. Benim de bazı hatalarım muhakkak olmuştur, kimse hatasız değil bundan sonra daha dikkat ederek yaşayacağız." ifadelerini kullandı.