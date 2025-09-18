Habertürk
        Buse Tosun Çavuşoğlu, 5'nci tamamladı!

        Buse Tosun Çavuşoğlu, 5'nci tamamladı!

        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:04 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:04
        Buse Tosun Çavuşoğlu, 5'nci tamamladı!
        Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda 5. oldu.

        Başkent Zagreb'de devam eden organizasyondaki ilk maçında Brezilyalı Grabriela Pedro da Rocha'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 3-2 mağlup etti.

        Yarı finalde Japon rakibi Ami Ishii'ye teknik üstünlükle kaybeden milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında da ABD'li Kennedy Alexis Blades'e 12-1 teknik üstünlükle yenilerek şampiyonayı sıkletinde 5. tamamladı.

        Kadınlar 68 kilonun son dünya şampiyonu olarak Hırvatistan'a gelen olimpiyat üçüncüsü Buse Tosun Çavuşoğlu'nun, dünya şampiyonalarında 2 de bronz madalyası bulunuyor.

