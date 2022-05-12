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Haberler Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu son 16'ya yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli son 16'ya yükseldi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'nin ilk raundda sakatlanmasının ardından adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu da Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup ederek adını son 16 turuna yükseldi.

12.05.2022 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Buse Naz Çakıroğlu son 16'ya yükseldi

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. İlk raundda rakibinin sakatlanmasının ardından Busenaz Sürmeneli, turu geçen taraf oldu. Milli boksör, Son 16 Turu'nda pazar günü A.B.D'den Arika Melek Skoog mücadele edecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU SON 16'YA YÜKSELDİ

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turuna yükseldi. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 50 kiloda ringe çıkan Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup etmeyi başardı.

Milli boksör, son 16 turunda pazar günü Cezayirli Roumaysa Boualam ile karşı karşıya gelecek.

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