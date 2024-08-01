Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te çeyrek finalde!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo son 16 turu mücadelesinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, 3 raundtan da galip ayrılarak mücadeleyi 5-0 kazanmayı başardı. Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile mücadele edecek.

Buse Naz Çakıroğlu ile Pihla Kaivo-Oja arasındaki çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te başlayacak. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.