Buse Arslan hamilelik sürecini anlattı: İlk birkaç ay sancılıydı

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Çağrı Şensoy, eşine yöneltilen "Çağrı Bey'in seti çok yoğun devam ediyor, hamilelik sürecinde yeterince yanınızda oluyor mu?" soru üzerine araya girerek; "Askeriz ağabey, öyle bir şey yok. Görevimin başındayım ben. Çok sakin bir hamilelik geçiriyor eşim, zaten beni yormuyor sağ olsun" diyerek esprili bir yanıt verdi.