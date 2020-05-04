Burun kanaması neden olur

Olağan gibi görülen burun kanaması, hemen hemen herkesin bir kez de olsa yaşadığı bir durumdur. Burun kanaması çocuk ve genç yaşta daha sık görülmektedir. Burun kanaması bir anda başlayan bir kanamadır. Genellikle kısa sürer ancak bazı burun kanamaları uzun sürerek ara ara tekrarlanır.

Uzun süren kanamalar aciliyet gerektirir, hatta hastaneye yatmaya kadar varan ciddi bir durum oluşturabilir. Bu durumda bir hekime başvurmak gereklidir. Burun kanamaları burun içerisinde bulunan kılcal damarların şişmesi ve yırtılması sonucu ortaya çıkar.

Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir?

Burun kanamasının en çok görülme nedeni sıcak hava ve nemdir. Özellikle yaz aylarında daha sık yaşanır.

Burun kanaması bir travmaya bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Burna bir darbe gelmesi, kokain kullanma, kafatası ve yüz kırıkları ve buruna sıkılan kortizon içerikli ilaçlar da kanama yapabilmektedir.

Çocuklarda sık ve uzun süreli burun karıştırmak da kanama nedenidir. Burun içerisindeki kılcal damarlar burnun 1 cm. gerisinde bulunmaktadır. Sıkça karıştırma bu damarların tahriş olmasına neden olur ve kanama meydana gelir.

Burundaki kıkırdakta; eğrilikler ve darlıklar oluşur, hızlı hava akımıyla kanama olmasına yol açabilmektedir.

Üst solunum yolları enfeksiyonları, sinüzit, nezle ve grip gibi enfeksiyonlar da burun kanaması yapabilmektedir.

Burunda, genizde, burun boşluklarında iyi veya kötü tümörler oluşabilir bunlar da burun kanaması nedenlerinden birisidir.

Ergenlik çağlarında oluşabilen damar tümörleri de burun da kanama yapabilir.

Damarlarda pıhtılaşma sorunları, K vitamin eksikliği, trombositlerin azalmasına etken olan durumlar, alkol alımı ve buna bağlı karaciğer hastalıkları, hemofili ve von Willebrand gibi pıhtılaşma hastalıkları da burun kanamalarına etken olmaktadır.

Aspirin gibi benzer kanı sulandıran ilaçlar hekim tavsiyesiz kullanma sonucunda burun kanaması yapar.

Yüksek tansiyon hastalığı da damarlarda kan basıncının yükselmesine neden olan bir hastalık olması nedeniyle ani yükselmelerde burunda kanma oluşmasına neden olmaktadır.

Burun kanaması üzerinde durulması gereken bir rahatsızlıktır. Altta yatan nedenlerin araştırılması gereklidir ve ona göre bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Burun kanamaları uzun sürmesi halinde ihmal edilmemeli ve acil olarak hekime gidilmelidir.