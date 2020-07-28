Burun akıntısı; kış aylarında çok sık rastlanılan grip ve soğuk algınlığı, enfeksiyonlar veya ani hava geçişlerinde oluşan; burnun bir salgısıdır. Burun; bu durumlarda aşırı sıvı halde mukus salgılar ve sürekli akmaya başlar. Bu da oldukça rahatsız edici ve sürekli silmeyi gerektiren bir durum ortaya çıkarmaktadır. Burun akıntısının durdurulması için bazı önlemler almak bu konu da sık sorun yaşamayı engelleyecektir.

Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Öncelikle neden olduğu faktörler göz önünde tutularak önlem almak gereklidir. Eğer bir enfeksiyon ve soğuk algınlığı sonucunda oluşmuşsa; bir hekimden yardım almanız mümkündür. Size vereceği bazı antihistaminik ilaçlar veya burun damlaları ile bu durumun düzeltilmesi sağlanır.

Ayrıca verilen bazı grip ilaçlarını da kullanmak, bu akıntının azalmasını sağlayacaktır. Bunun için uygun ilacı hekim tarafından önerilen şekilde kullanmanız gereklidir. Kafanıza göre ilaç kullanmak bünyenize yanlış maddeler girmesine neden olur ve yan etki oluşturabilir.

Burun spreyi bir kaç gün için düzelme sağlar ancak fazla kullanmamak gereklidir.

Odanın havasını nemli tutmak gerekir, bazı mentol içeren bitkisel otlarla buğu yapabilirsiniz. Kaynatılan bir suyun içerisine okaliptüs atarak soluyabilirsiniz.

Limon ile de akıntının düzelmesi sağlanabilir. Ilık su içerisine damlatılan limon burna çekilerek mukusun azalmasını sağlayacaktır.

Tuzlu su da burna bir eriyik olarak çekilirse etkili bir şekilde akıntının azalmasına faydalı olabilmektedir.

Zencefil yaprağını ya da kökünü çiğneme suretiyle bir kaç gün yutulursa mukusun azalmasına etki edebilmektedir.