        Haberler Bilgi Yaşam Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük: Sonbahar alerjilerine karşı ne gibi önlemler alınabilir?

        Sonbahar alerjisi kapıda: Alerjik rinit ve astım şikayetleri neden sonbaharda artıyor?

        Sonbahar ayları yalnızca yaprak dökümü değil, alerjik reaksiyonların da zirve yaptığı bir dönem. Polenler, küf mantarları ve ev tozu akarları bu mevsimde şikayetleri artırıyor. Peki alerjileri azaltmak için alınacak önlemler neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:30
        Sonbahar alerjilerini azaltacak yöntemler
        Alerjik astım ve rinit şikayetleri sonbaharda artıyor. Evde alınacak küçük önlemler ve doğru ilaç kullanımıyla bu süreci daha rahat atlatmak mümkün.

        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?

        SONBAHAR MEVSİMİNDE ALERJİLER VE NEDENLERİ

        Alerjik reaksiyonlar, bağışıklık sisteminin genellikle zararsız olan maddeleri tehdit olarak algılayıp bu maddelere karşı savunma başlatmasıyla ortaya çıkar. Sonbahar mevsiminde hem iç hem de dış ortamlarda bulunan çeşitli alerjenler, alerjik şikayetlerin artmasına neden olabilir. Bu dönemde polenler, küf sporları ve ev tozu akarları en sık karşılaşılan alerjenler arasında yer alır.

        SONBAHARDAN KAYNAKLANAN ALERJİK TETİKLEYİCİLER

        Sonbaharın romantik havası, yağmur damlaları ve dökülen yapraklarla özdeşleşse de, bu dönem küf mantarlarının hızla çoğaldığı bir mevsimdir. Yağmurun ardından bitkilerin çürümesi ve küf sporlarının havaya karışması, alerjik rinit ve astım şikayetlerinin artmasının temel nedenlerinden biridir.

        İlkbaharda ot ve ağaç polenlerine bağlı şikayetler görülürken, sonbaharda özellikle Eylül ve Ekim aylarında polen yayan ragweed (yabani ot) gibi bitkilerin polenleri öne çıkar. Bu polenler, alerjik nezle ve astım belirtilerini tetikleyebilir. Ayrıca polen alerjisi olan kişilerde muz, kavun, kabak gibi gıdalara karşı ağız içinde kaşıntı ve deri döküntüleri de gelişebilir.

        EV TOZU VE İÇ MEKAN ALERJİLERİ

        Mevsim geçişlerinde ev tozu akarlarına bağlı şikayetler artış gösterir. Havadaki nem oranının yükselmesiyle ev tozu akarlarının sayısında da artış olur. Özellikle sonbaharda evde geçirilen sürenin artması ve okulların açılmasıyla birlikte, çocuklarda da ev tozu ve küf mantarlarına bağlı alerjik semptomlar sıkça görülür.

        SONBAHAR ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

        Sonbahar aylarında alerjik reaksiyonların işareti olabilecek belirtiler şunlardır:

        - Burun akıntısı

        - Sulu ve kaşıntılı kırmızı gözler

        - Hapşırma

        - Öksürük

        - Kaşıntılı ve şiş burun

        - Göz altlarında mor halkalar

        - Geçmeyen öksürük özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında tekrar ediyorsa, bu durum alerjik bir hastalığın habercisi olabilir.

        GRİP VE ENFEKSİYONLARIN ALERJİLERİ TETİKLEMESİ

        Sonbahar aylarında mevsimsel grip salgınları da alerjik semptomları artırabilir. Grip; öksürük, astım atakları ve hatta hastane yatışlarına yol açabilir. Şayet koku kaybı, tek taraflı burun tıkanıklığı, yeşil-sarı akıntı ve yüksek ateş gibi belirtiler varsa enfeksiyon ihtimali düşünülmelidir.

        ALERJİK RİNİT VE ASTIM RİSKİ

        Alerjik rinit; burun akıntısı, kaşıntı, hapşırma ve tıkanıklıkla seyreden ciddi bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmezse sinüzit, farenjit, kulak enfeksiyonu gibi ek problemlerle ilerleyebilir ve astıma dönüşebilir. Erken teşhis ve alerji testleri ile hastalığın ilerlemesi önlenebilir.

        ALERJİYİ AZALTMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        - Küfün yoğun olduğu kiler, yaprak yığınları ve ormanlık alanlardan uzak durun.

        - Zorunlu durumlarda maske kullanın.

        - Mutfak ve banyoları düzenli temizleyin.

        - Kıyafetleri iç mekanlarda kurutmayın.

        - Dolaplarda hava dolaşımına izin verin, kapıları aralık bırakın.

        - Evde nem ve ısı ölçer kullanın, nem oranını düşük tutun.

        - Bitki toprağını düzenli değiştirerek küf oluşumunu engelleyin.

        - Hava filtreleri kullanarak alerjenleri azaltın.

        TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        Alerjik şikayetlerin kontrolü için:

        - Antihistaminikler, burun ve inhaler steroidler düzenli kullanılmalıdır.

        - Grip aşısı, özellikle astım hastaları için önemlidir.

        - Alerji aşıları (immünoterapi), uzman kontrolünde uygulandığında alerjilerin seyrini hafifletebilir ve uzun vadede şikayetlerin azalmasını sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        Yazı Boyutu
