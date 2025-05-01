Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sonuçları nasıl sorgulanır?
MEB Bursluluk sınavı sonrası sonuçlar beklenmeye başlandı. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti. İOKBS A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden incelenebilecek. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sonuçları nasıl sorgulanır?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde yapıldı. İOKBS sınavı sonrası gözler bursluluk sonuçlarına çevrildi. Peki Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
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BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarları sınıflara göre erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabiliyor.
BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIKLARI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
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