Bursluluk sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan İOKBS bursluluk sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

İOKBS Bursluluk sınavı saat 10:00'da yapılacak. 100 sorudan oluşan bursluluk sınavı için öğrencilere 120 dakika süre verilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.