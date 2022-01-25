2022 bursluluk sınavı ile ilgili beklenen haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen ve 5 Eylül'de yapılan bursluluk sınavının 2022 yılındaki tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 2022 bursluluk sınav tarihi ve sınava dair tüm ayrıntılar...