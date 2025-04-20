Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. MEB tarafından sınavdan en az 7 gün önce giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınav yerleri görüntüleme nasıl ve nereden yapılır?