Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınav yerleri görüntüleme nasıl ve nereden yapılır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başlarken, gözler MEB duyurularına çevrildi. MEB tarafından İOKBS sınav giriş belgeleri sınavdan önce duyuruluyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınav yerleri görüntüleme nasıl ve nereden yapılır?
- 1
Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. MEB tarafından sınavdan en az 7 gün önce giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınav yerleri görüntüleme nasıl ve nereden yapılır?
- 2
MEB BURSLULUK SINAVI (İOKBS) GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre sınavdan 7 gün önce giriş belgelerinin erişime açılacağı ifade ediliyor. Sınav 27 Nisan Pazar günü yapılacağı için sınav giriş yerlerinin en geç 20 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
BURSLULULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
İOKBS (BURSLULUK) SINAVI NE ZAMAN?
MEB İOKBS bursluluk sınavı 27 Nisan saat 10:00'da başlayacak.
- 3
SINAV SÜRESİ
Bursluluk (İOKBS) sınavında adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek. 10:00'da başlayacak olan sınav 11:40'ta sona erecek.
-