Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Bursluluk sınavında, öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilmektedir. Zorlu sınav öncesinde, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?" İşte bursluluk sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...