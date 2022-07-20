Bursluluk sınavı son başvuru günü ne zaman, hangi tarihte? 2022 İOKBS sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleştirilecek? Bursluluk başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İOKBS sınav tarihi açıklandı! Bursluluk sınav giriş belgesi...

Başvuruları 21 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınan 2022 bursluluk sınavı ile ilgili arayışlar iyice arttı. Son olarak geç başvuruların da alınmasının ardından sınava katılım gösterecek binlerce aday; bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

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