BURSLULUK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Özer, "İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavımızı 3 Eylül 2023 tarihinde yapacağız. Bu bursluluk sınavına Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı. Kıymetli bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkarttık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursuna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz.

Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var.

Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız." dedi.