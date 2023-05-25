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BURSLULUK SINAVI 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bakan Özer'den 100 bin öğrenciye burs müjdesi! İOKBS burs ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL oldu?

Bakan Özer'den 100 bin öğrenciye burs müjdesi! 2023 bursluluk sınavı ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında, bu yıl 100 bin öğrenciye burs verileceğini açıkladı. 2023 yılı İOKBS burs ücretlerini açıklayan Bakan Özer, deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin kontenjan ayrılacağının altını çizdi. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ücretleri...

Giriş: 25.05.2023 - 02:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İOKBS bursluluk sınavı kapsamında, deprem illerindeki öğrencilere 30 bin kontenjan ayırdıklarını açıklayan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplam burs kontenjanını 100 bine çıkardıkları duyurdu. Bursluluk sınavı başvuru tarihleri için geri sayım başladı. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavı başvuruları Mayıs ile Haziran ayında alınacak. İşte 2023 bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ücretlerine ilişkin detaylar...

  • BAKAN ÖZER AÇIKLADI "100 BİNE ÇIKARIYORUZ"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, geçen yıl sınav kapsamında 70 bin öğrenciye burs sağlandığını belirterek, "Bu yıl eylül ayında yapacağımız sınavda bu sayıyı 100 bine çıkarıyoruz." dedi.

  • DEPREM BÖLGESİNE 30 BİN KONTENJAN

    Bakan Özer, "İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız. 100 bin öğrencimize aylık 863 TL burs imkanı sağlayacağız. Tüm bu süreçlerdeki desteği için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye öğrencilerimize bu kıymetli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

  • İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

  • BURSLULUK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Bakan Özer, "İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavımızı 3 Eylül 2023 tarihinde yapacağız. Bu bursluluk sınavına Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı. Kıymetli bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkarttık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursuna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz.

    Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var.

    Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız." dedi.

  • İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

    - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

    - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  • BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    İOKBS başvuruları şartları sağlayan adayların aileleri okul müdürlüklerinden bizzat başvurularını iletebilir.

    Ayrıca meb.gov.tr adresinden veya e-Okul’dan T.C. kimlik numarası ve şifre girişi ile birlikte bursluluk sınavı başvurusu tamamlanır. 

    Öğrencilerin sınava gireceği yerler ise sınav giriş belgesinin ilan edilmesiyle belli olur.

    Sınav giriş belgesi üzerinde okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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