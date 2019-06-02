İOKBS Bursluluk sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bu yıl 2 Haziran tarihinde yapıldı. PYDS adıyla da bilinen İOKBS Bursluluk sınavını kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk sınavı soru kitapçığı ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Bursluluk sınavıyla ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleşen bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Bayram tatilinin ardından sonraki hafta 10 ila 14 Haziran tarihleri arasında MEB tarafından erişime açılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 2019 sınav takvimine göre; Bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak.

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.