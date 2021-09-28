TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Yüksek’in arabası çalındı. Bu sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak yeşil-beyazlı takıma gelen 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından aracının çalındığını belirterek takipçilerinden yardım ricasında bulundu. İsmail Yüksek, paylaşımında şunları söyledi: “Aracım kapının önünden çalınmıştır, görenlerin iletişime geçmesi rica olunur.”

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."