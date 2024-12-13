Bursaspor Yörsan: 82 - Galatasaray: 105 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 105-82 mağlup etti.
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 105-82 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Musa Çetin
Bursaspor Yörsan: Grantham 12, Sarper David Mutaf 14, Brown 16, Sharma, Michineau 13, Ömer Utku Al 6, Berkay Candan 1, Pipes 11, Gavrilovic 9, Nusret Yıldırım
Galatasaray: Palmer 30, Livingston 26, Blumbergs 12, Göksenin Köksal 2, Delgado 13, Cummings 10, Izundu 9, Sadık Kabaca, Buğrahan Tuncer, Efianayi 3, Yaman Alişan
1. Periyot: 24-23
Devre: 41-49
3. Periyot: 62-70
4. Periyot: 82-105