Bursaspor'un altyapısı göreve başladı

26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri´nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sportif direktör Selçuk Erdoğan, A takım teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı antrenörleri katıldı. Bursaspor´un kalbi Vakıfköy´de olduklarını dile getiren Başkan Mestan, bugüne kadar tesislerde emeği geçen teknik direktör, antrenör ve futbolculara teşekkür etti. 1 ay önce göreve geldiklerini ve altyapıda yapılanma kararı aldıklarını belirten Mestan, "Altyapımızla her zaman çok övünüyoruz. A takımımıza buradan oyuncu kazandırıyoruz. A takımımız da geçmiş yıllarda buradaydı, buradan da çok şampiyonluklar yaşadık. Koray hocamızın ve ekibinin başarılı olacağına inanıyoruz, güvenimiz tamdır. Kendisine başarılar diliyorum. Biz de bugün destek amacıyla sportif direktörümüz, teknik direktörümüz, yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla ve antrenörlerimizle buradayız. Bundan sonraki süreçte inşallah bugüne kadar olan şampiyonlukların üzerine koyarak daha iyi ve daha güzelini yaparız. Amacımız her zaman daha iyiyi yapmak. İnsanoğlu her zaman kendini geliştirir, biz de modern çağa ve modern dünyaya ayak uydurma adına daha iyisini yapmak ve Bursa ile Bursaspor camiasına layık olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Konuşmasının ardından Başkan Mestan, Koray Tanrıverdi´ye Bursaspor rozetini takarak tüm altyapı antrenörleriyle birlikte kendisine başarılar diledi.
ERDOĞAN: VAKIFKÖY'ÜN KAPISINI DÜNYALARA AÇABİLİRİZ
Sportif direktör Selçuk Erdoğan da Vakıfköy´de çok güzel bir aile ortamı ifade ederek, "Vakıfköy´ün etrafı yeşilliklerle dolu, koca çınar Bursaspor´un tüm kökleri de Vakıfköy´e dayanır. Bursaspor´u yıllardan beridir Vakıfköy beslemiştir. Koray hoca ve ekibine güvenimiz sonsuz, onlar başımızın tacı. Umarım Vakıfköy´ün kapısını dünyalara açabiliriz. Farklı futbol ortamları yaratabiliriz. Kısa zamanda da A takımı çok iyi şekilde besleyen bir süreç karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Bursaspor´a toplu iğne ucu kadar dahi destekleri olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
TANRIVERDİ: ALANINDA UZMAN VE TECRÜBEYE SAHİP BİR EKİBİZ
Bursaspor´un altyapısının Türkiye´nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Koray Tanrıverdi şunları söyledi:
"Bursaspor altyapıda kendini ispatlamış bir kurum, dolayısıyla bizim tek düşüncemiz; Vakıfköy ailesi olarak bir tuğla daha üzerine nasıl koyarız, daha ileriye nasıl götürürüz, bunun çabası içerisinde olacağız. Zaman içerisinde burada görev yapmış, altyapımızın kuruluşunda çok büyük katkıları olanlardan hayatta olanları saygıyla, olmayanları rahmetle anıyorum. Bursaspor´un altyapısında dönem dönem değişiklikler oluyor. Günümüzde de değişim süreci içerisindeyiz. Farklı departmanlarımızda farklı değişikliklerimiz oldu, Bursaspor´u bilen, Vakıfköy´ün havasını bilen bir teknik ekip kurduk. Birbiriyle bağlantılı çalışan, güvenen, donanımlı bir ekip ile beraber her geçen gün daha iyisini inşaa ederek Bursasporumuza nasıl katkı sağlarız, bunun uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Birbiriyle iletişim halinde olan, birbirine yardımcı olan ve hiçbir ego olmadan tüm mesaisini tamamen Bursaspor menfaatleri doğrultusunda çalışarak üretmeye ayıran bir ekip ile aileyiz. Ekibimizle beraber geçmiş yıllarda olduğu gibi Bursaspor altyapısını tekrar başarıdan başarıya koşturmak için var gücümüzle üreteceğiz ve çalışacağız. Her bir arkadaşım alanında donanımlı, uzman ve tecrübeye sahip arkadaşlarımız. Bursaspor´un bize bugüne kadar hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Bu sorumluluğun bize getirdiği tüm yükün farkındayız. Bu değişim ile beraber sadece Vakıfköy ailesi olarak odaklanmamız gereken nokta olan eğitime verdiğimiz önemi yaptığımız çalışmalarla ve üreteceğimiz projelerle hep beraber paylaşacağız."
KOŞUKAVAK: ALTYAPI ANTRENÖRLERİ KURTULUŞUMUZ
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da yaptığı açıklamada Vakıfköy´ün çok etkileyici olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Bursaspor´un neresine gidersem çok büyük bir camia olduğunu hissettiriyor. Bu doğrultuda da Koray hocaya hayırlı olsun diyorum, antrenör arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Altyapı ile alakalı konuştuk mu saatler yetmez, hepimizin kanayan yarası ama böylesine fiziki şartlara sahip bir kulübün çok ciddi bir üretimle bunu ispat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülke futbolunun da çok iç acıcı olmadığı bir durumda futbol kulüplerinin kalbi altyapılar, atardamarları da antrenörlerdir. Samimi ifade etmek istiyorum; Biz profesyonel performans takım antrenörlerinden çok daha fazla saygıyı hak ediyor altyapı antrenörleri. Bizden daha fazla emekçiler, üretiyorlar ve zaman harcıyorlar. Onlara çok saygı duyuyorum. Altyapı antrenörleri bence kurtuluşumuz. Çok genç ve dinamik bir ekip var. Bursaspor´un yeniden zirveye projesinde birlik olur hareket edebiliriz. Önümüzdeki hafta 1-2 gün gelmeyi düşünüyorum, antrenör arkadaşlarla kahvaltı yapıp kendi futbola bakışımı, modern futbolun nasıl olduğunu konuşmak istiyorum. Onlardan öğreneceğim şeylerin olduğunu düşünüyorum."
Bursaspor'un altyapı ekibi şu isimlerden oluşuyor:
Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu: Koray Tanrıverdi
U19 Teknik Sorumlu: Muzaffer Kabadayı
Antrenör: Metin Efe
U17 Teknik Sorumlu: Serkan Türkay
Antrenör: İsmet Koçak
U16 Teknik Sorumlu: Metin Serbest
U15 Teknik Sorumlu: Menduh Fidan
U14 Teknik Sorumlu: Coşkun Eminoğlu
U13 Teknik Sorumlu: Kadir Cantürk
Atletik Performans Departmanı: İsmet Koçak, Batuhan Sertkaya
Kaleci Departmanı: Koray Tanrıverdi, Naim Güler, Tamer Coşkun
Analiz Departmanı: Ömür Çelik (GGPS Asistanı),Mümin Ceylan
Futbol Okulları Koordinatörü: Hakan Cenkçiler
U12 Teknik Sorumlu: Tayfun Karaosmanoğlu
U11 Teknik Sorumlu: Hakan Şen
U10 Teknik Sorumlu: Vedat Şeref
Grup Antrenörleri: Serkan Bilir,Osman Alptekin,Gürkan Sağkan
Kaleci Antrenörü: Taha Esenalp
Doktor: Cüneyt Kural
Diyetisyen: Çağlar Kutlu
Psikolog: Salih Hafızoğlu
Fizyoterapist: Yusuf Mercan
Masör: Ender Negizsoy,Aykan Kaya
Malzemeci: Emre Açıkgöz,Bertu Dursun
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