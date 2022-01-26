Bursaspor üç gencini daha sattı!

Geçen sezon transfer tahtasını açamayan ve ağırlıklı olarak kendi altyapısından yetişen futbolcularla mücadele eden Bursaspor, İsmail Çokçalış'tan sonra üç genciyle daha yollarını ayırmak üzere. Kulübün ikinci başkanı Emin Adanur, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı!

"BU ÜÇ OYUNCU SATILMASAYDI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Adanur, "Birçok kulübü futbolcularımızı sunduk. Kerem Şen’e Konyaspor’dan teklif geldi. Başka kimseden gelmedi. Batuhan Kör’e sadece Gaziantep FK’dan geldi. Talha Altıkardeş’i 17 milyon TL karşılığında Trabzonspor’a verdik. Kerem ve Batuhan konusunda da Trabzonspor’la anlaştık. Toplamda üç futbolcu için 29 milyon TL karşılığında el sıkıştık. Şampiyonluk primi için de 3 milyon TL madde koyduk. Bu üç oyuncu satılamasaydı, sürdürebilirlik mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

DİVAN'DAN TEPKİ VAR!

Bursaspor yönetiminin bu kararına camia da tepki gösterdi. Kulübün divan kurulu başkanı Galip Sakder "Bursasporumuz bugün maalesef hiçbir Bursasporlunun kabul edemeyeceği durumdadır. Maddi imkansızlıklar yüzünden yapılamayan transferleri, 3 genç oyuncumuzun satışından elde edilecek gelirle yapmak, Bursaspor’a yapılacak en büyük kötülüktür” açıklamasında bulundu.

YENİ KADROYLA 10 PUAN DAHA AZ TOPLADILAR!

Bu yaz Erhan Erentürk, Ofosu, Zalazar, Alasgarov, Mehmet Erdem, Capan, Ozan Sol, Massimo Bruno, UFuk Budak, Hasan Ayaroğlu, Jorquera, Tim Matavz, Kubilay Sönmez'in yanı sıra kiralıklar Uğur Kaan Yıldız, İsmail Yüksek, Elton Acolatse, Mert Yılmaz olmak üzere 17 futbolcuyu renklerine bağlayan Bursaspor, geçen sezon altyapı oyuncularının elde ettiği puana bile erişememişti.

Geçen sezon 1. Lig'de 20. hafta geride kalırken 30 puan toplayan ve play-off potasının sadece 5 puan gerisinde bulunan Bursaspor, yeni kadrosuyla 20 maçta 20 puan toplayabildi ve 17. sırada yani küme düşme hattında yer aldı.

Geçen sezon Ali Akman'ın bonservissiz ayrıldığı yeşil-beyazlılarda bu sezon da İsmail Çokçalış sözleşmesini feshederek ayrılırken Emirhan Aydoğan da bonservissiz şekilde Alanyaspor'a transfer oldu. Geçen sezonun parlayan oyuncularından Burak Kapacak ise 1,35 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. 22 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz de bonservissiz şekilde Antalyaspor'a katıldı.

"CİDDİ BİR SPORTİF BAŞARISIZLIK VAR"

Ortada çok ciddi bir sportif başarısızlık olduğunu dile getiren Adanur, "Bu konuda ben hiçbir şey yapmadım diyemem. Sonuçtan kulübün ikinci başkanıyım yani sorumlusuyum. İnsanlar bana güvenerek oy verdi. Seçimlerden önce vaat ettiğimiz bir para vardı yönetim olarak. '40 milyon lira sezon sonuna kadar Bursaspor’a vermeyi taahhüt ediyoruz' demiştik. Verdiğimiz sözü 2,5 ay içinde gerçekleştirdik. Yetmedi bugüne kadar sadece yönetim olarak 74 milyon lira kulübe katkı sağladık. Gelirler olduğu zaman 23 milyon 400 bin lirasını geri almışız. Şu an içeride 50 milyon lira yönetim katkısı var." diye konuştu.

Adanur, bu konuda kimseyi suçlamayacağını, Bursaspor'un başarısızlığında en büyük suçlunun kendisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada yönetici arkadaşlarımız, camiadan büyüklerimiz ve danıştığımız insanların hepsi iyi niyetlerle bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de iyi niyetle bir şey yapmaya çalıştık. Bursaspor’un zarar görmemesi adına elimizden gelen maddi ve manevi gücümüz neye yettiyse bütün emekleri sarf ettik. Ortada herkesin kabul ettiği ve sorumluluğundan kaçmadığı bir sportif başarısızlık var. Bunun sonunda da camiadan talepler, istekler var. En büyük istek, istifa ve kongre kararının alınması. Böyle bir istek var talep varsa bizim tarafımızdan her zaman kabul edilebilir bir şeydir. Camianın içinde kutuplaştırma çıkaran başkan olmak istemiyorum. Açıkçası ben kavga istemiyorum. Kavganın, kaosun Bursaspor'a faydalı olmadığını biliyorum. İyi niyetle, aklımızın ve gücümüzün yettiğince bir yola çıktık. Bu yolda başarısız olduysak diretmenin, ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Şehrimize ve şehrin bir numaralı markası olan kulübe zarar veren insanlar olmak istemiyoruz."

"İSTİFA ETMEMİZİ İSTİYORLARSA İMZAYI ATACAĞIM"

İnsanların yönetimin istifa etmesini istediğini dile getiren Adanur, şunları kaydetti:

"Gerçekten istifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım. Hiçbir sorun yok. Biz istifa etiğimiz zaman 2 aylık bir süreç olacak yeni bir genel kurul olması için. Burada 8-9 tane maçımız olacak. Yarın istifa ettiğimiz zaman alacaklı olan futbolcular inanın hepsi TFF'ye başvurmak zorunda kalacaklar. Hiç konuşmadım ama ben teknik heyetin de kalabileceğini düşünmüyorum. Bu kaotik ortamda insanlar panik yapacaklarına inanıyorum. İstifa ettiğimizi düşünün, 8 hafta sonra gelecek insanın önünde gereken paralar, açılmamış bir tahta, sözleşmesi feshedilecek oyuncular var. 8 hafta sonrasını düşünün. Bugün istifa etmek çözümse söz veriyorum bu işin akil insanları var yarın hepsinin gözünün önünde ben istifa mektubunu yazarım. Yarın saat 15.00'te akil insanlarımız gelsinler istifa etmemiz gerekiyorsa onların önünde o istifa kağıdını imzalayayım ama bu ne kadar doğru. Bunun sonuçlarını kim kabul edecek? Kim karşılayabilecek? Ben bu işin içinden çıkamıyorum. O kişiler 'Bu duruma rağmen bile yönetimin istifa etmesini istiyoruz' diyorlarsa eller havaya biz istifa etmeye razıyız."