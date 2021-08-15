Bursaspor Kulübü’ne büyük katkıları olan hem futbolculuk hem de teknik adamlık görevleri üstlenen Nejat Biyediç, vefatının 10. yılında da saygı ile anıldı. Bursaspor Kulübü’nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan 'İmparator' Nejat Biyediç'i vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."