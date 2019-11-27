27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından inşa ettirilen, 400 bin metrekare proje ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla kentin en büyük anıtsal yapılarından biri olan, takımın simgesiyle özdeşleştirilerek timsah görünümündeki stadyumda bu figürün başını oluşturan bölümün inşası tekrar başladı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım'dan bilgi aldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Bursa'nın en önemli değerlerinden birinin Bursaspor olduğunu, iç saha maçlarının yapıldığı stadyumun da şehre değer katan unsurlar arasında yer aldığını belirtti.
Görevine başladığı günden bu yana kendisine en çok sorulan sorulardan birinin, "timsah başı"nın ne zaman tamamlanacağı olduğunu aktaran Aktaş, "Önceki müteahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu manada müteahhidimiz tasfiye etmek istedi. Uzunca bir süreçten sonra Temmuz 2019 tarihi itibarıyla sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihale ettik ve çalışmalar başladı. Aralık 2020'ye kadar 450 günlük sürecimiz var ama biz inşallah öncesinde bitireceğiz. Yaklaşık maliyetimiz 12 milyon 541 bin lira." ifadelerini kullandı.
Çalışma kapsamında eksik kalan cephe imalatları ve timsah başı figürünün tamamlanacağını, kiralanabilir alanların kullanıma hazır hale getirileceğini duyuran Aktaş, mekanik ve elektrik imalatların entegrasyonu ve otomasyon çalışmalarının da yapılacağını vurguladı.
Güvenlikle ilgili kapı, kepenk ve diğer imalatların yanı sıra itfaiyenin talepleri doğrultusunda iyileştirmeler de yapılacağı bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:
"Timsah kafası, projesine uygun şekilde tamamlanacak. Burada birinci katta 896 metrekare, ikinci katta 436 metrekare, üçünce katta 690 metrekare ve çatı katında da 843 metrekare büyüklüğünde bir alanımız olacak. Halatlı cephe yaklaşık bin 700 metrekare ve burada da Bursaspor'umuzu simgeleyen semboller olacak. Böylelikle Bursaspor için yeni alanlar da üretilmiş olacak. Bursaspor buraları henüz kiraya veremedi ama ben inanıyor ve ümit ediyorum ki çalışma bittikten sonra kiraya verme açısından da kıymetli alanlar olacağını ifade etmek istiyorum. Aylardır gecikmiş gibi görünen konuyu başlatmış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bursaspor'umuza ve kentimize hayırlı olsun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!