Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Yeni sezon bambaşka olacak

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, transfer çalışmaları ve yeni sezon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, şu ana kadar 5 transferi tamamladıklarını belirterek, kısa süre içinde orta saha ve forvet bölgelerine yapılacak takviyelerin de duyurulacağını ifade etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, "Beş transferimizi bitirdik. Önümüzdeki günlerde orta saha ve forvet bölgesindeki transferlerimizi açıklayacağız. Yeni sezonda hep birlikte coşkulu bir Bursaspor izleyeceğiz" dedi.

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Kombine satışlarında 27 bin sınırının geçildiğini vurgulayan Başkan Enes Çelik, "Son 12 bin koltuğumuz kaldı. Taraftarımızın desteğiyle bu sezonu gerçek bir yeniden doğuşa çevireceğiz. Hep birlikte başaracağız. Bursaspor’a yakışan mücadeleyi sahada göstereceğiz" şeklinde konuştu.