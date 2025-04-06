Bursaspor adım adım şampiyonluğa: 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

2. Lig 30. hafta müsabakaları ile 3. Lig 27. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi:

2. Lig Beyaz Grup

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - İskenderunspor A.Ş. : 2-1 (HT Spor YouTube)

Altay-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

Karaköprü Belediyespor-Sarıyer: 1-2

Fethiyespor-Kepezspor: 1-0

Batman Petrolspor-İnegölspor: 2-1

1461 Trabzon FK-Altınordu: 1-0

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-0

GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor: 1-1

Beykoz Anadoluspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 3-1

2. Lig Kırmızı Grup

Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. : 2-2 (HT Spor YouTube)

Süper Lig'de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup'ta bugünkü maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir. Karşıyaka'nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, 23 Elazığ FK'yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka'nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor'a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecekti. Bursaspor ve Karşıyaka bu haftaki maçlarını kazanırken, yeşil-beyazlılar önümüzdeki hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

(Nesine 3. Lig 1. Grup’un 27. Haftası’nda oynanan Bursaspor-23 Elazığ Futbol Kulübü karşılaşmasının yayını, yayın sağlayıcının yaşadığı internet kesintisi nedeniyle karşılaşmanın 26. dakikasında kesilmiştir. Ardından teknik arızanın çözüme kavuşmasının ardından 41. dakikada maç yayını kaldığı yerden devam etmiştir. HT SPOR olarak yaşanan bu teknik arıza nedeniyle tüm izleyicilerimizden özür dileriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.)

Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu: 1-1

3. Lig 4. Grup

Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-1 (HT Spor YouTube)

Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970: 0-1

İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK: 1-3

Niğde Belediyespor-Zonguldakspor: 0-0

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-2

Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-1

Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Denizlispor-Edirnespor: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.