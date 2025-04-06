Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

2. Lig 30. hafta müsabakaları ile 3. Lig 27. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi:

2. Lig Beyaz Grup

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - İskenderunspor A.Ş. (HT Spor YouTube)

2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

3. Lig 1. Grup

15.00 Bursaspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (HT Spor TV)

BURSASPOR ŞAMPİYON OLABİLİR

Süper Lig'de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup'ta bugünkü maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir. Karşıyaka'nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, 23 Elazığ FK'yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka'nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor'a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

3. Lig 2. Grup

15.00 Uşak Spor A.Ş. - Muğlaspor Kulübü (HT Spor YouTube)

3. Lig 3. Grup

15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

3. Lig 4. Grup

15.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.