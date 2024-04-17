Bursalı ailenin papağanı sosyal medyada ilgi odağı oldu
Bursa'da yaşayan bir ailenin papağanının bazı seslere ve sahibinin komutlarına verdiği ilginç tepkiler, sosyal medyada ilgi görüyor
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Rahim Çakmak ve ailesinin 'umbrella kakadu' cinsi papağanı, müzik çalınması ve komut verilmesiyle başını, vücudunu farklı yönlere sallayarak ilginç hareketler sergiliyor.
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Beyaz renkteki papağanının hareketlerini görüntüleyerek sosyal medya hesabına yükleyen Çakmak'ın videoları çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.
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Çakmak, 5 sene önce yavruyken aldıkları kuşun 1 yılda kendilerine alışıp adeta aileden biri olduğunu söyledi.
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Kendisini, eşini, çocuklarını tanıyan papağanın yabancı birisi geldiğinde ayırt ettiğini, eve girdiğinde kendisine "baba" diye seslendiğini anlatan Çakmak, şöyle konuştu:
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"Osman dedemin ismi, ona dedemin ismini koyduk. Çocuklar müzik açınca baktık müziğe duyarlı, daha sonra ilahi açtık. İlahiye karşı daha duyarlı olduğu için alıştı. Artık ilahiyi duyunca kendinden geçiyor.
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Biz de bunun görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştık. Aylık 30-32 milyon izlenme aldı, zamanla tutuldu. 'Osman'ın videolarını göremeyen izleyicileri hemen yazıyorlar; 'Osman'a bir şey mi oldu?' diye.
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Artık her gün video istiyorlar. Hediyeler göndermek, ücret vermek isteyen oluyor ama tabii biz kabul etmiyoruz. Çok sıkı takipçileri var."
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