İndirim uygulanmadı

16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osmangazi ilçesinde 18 Şubat 2017 günü taksisini gasbettiği Gürbüz Kömür'ü tarlada kalbinden tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Okan Aksu, aynı günün akşamında, çalışanının nişanından çıkıp, evine dönmek isteyen Yusuf Ay'ın(46) aracının yolunu kesti.
DHA'nın haberine göre, Ay'ı, aracına binip tenha bir alana götürdü ve 3 kurşun ile vurarak, yaraladı. Ardından da hafif ticari araç ile kaçtı. Aşırı hızla yol alan Aksu, İstanbul Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedip, bir köfteci dükkanına girdi. İçeride bulunan 10 kişi yaralandı. Kendisi de yaralanan Okan Aksu, hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Bursa 13´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Adam öldürmeye teşebbüs ve yağma' suçlarından yargılanan Okan Aksu, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Yusuf Ay´ın olay akşamı kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini iddia eden Aksu, şöyle ifade verdi:
"Merinos Parkı'nda arkadaşımla oturuyorduk. Aracına çağırdı. Alkol alıyordu. Birlikte gezmek istediğini söyleyince aracına bindim. Tekel bayiinden sigara ve alkol aldı. Tenha bir yere gittik. İlişkiye girmek istediğini söyleyip, sarılıp öpmeye başladı. Üzerimdeki silahı görünce almaya çalıştı, vermek istemedim. Boğuşma çıktı. Silah iki el patlayınca yaralandı. Panikleyince arabasını alıp, oradan uzaklaştım. Alkollü olduğum için kaza oldu. Eşyasını almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum."
'ÖLÜ NUMARASI YAPARAK, HAYATIMI KURTARDIM'
Karar duruşmasına katılmayan müşteki Yusuf Ay ise daha önce verdiği ifadesinde, "Alkollü değildim. Nişandan sonra kızıma lokma tatlısı almak için arabayı park ettim. İnmeden sanık cama vurdu. Sigara istedi, olmadığını söyledim. Uzaklaşmasını beklerken yine yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu. Yunuseli´ye gideceğimi söyledim. 'O tarafa gideceğim, beni de götürür müsün' deyince, öğrenci zannedip, aracıma aldım. Tatlı almaktan vazgeçerek, o anki psikolojimle oradan uzaklaşmak istedim. Yunuseli Havaalanı'na geldiğimizde silah doğrultu. Korktum bu nedenle ne istediyse yaptım. Tenha bir yerde arabadan indirdi. Üç metreden ateş etti. Yerde sürünerek, beni hastaneye götürmesini istedim. Yerden toprak alıp, yüzüne attım. 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek, yeniden ateş etti. Ölü numarası yaptım. Arabayı alıp, gitti. Bağırmalarım üzerine gelen vatandaşlar ambulans çağırdı. Şu an tekerlekli sandalye ile yaşıyorum. Omuriliğim zarar gördüğü için doktorlar yürüyemeyeceğimi söyledi. Cezalandırılmasını istiyorum" demişti.
İNDİRİM UYGULANMADI
Son sözünde "Müşteki bana saldırdı, pişmanım, böyle olmasını istemezdim" diyen Okan Aksu´ya mahkeme, önce ömürboyu hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla indirdi. Mahkeme Aksu'yu yağma suçundan da 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Toplam 30 yıl hapis cezası verilen Okan Aksu´ya, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmadı.
GÜRBÜZ KÖMÜR CİNAYETİNDEN MÜEBBET HAPİS VERİLMİŞTİ
Öte yandan Okan Aksu, Gürbüz Kömür'ü öldürmek suçundan yargılandığı Bursa 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Aksu'nun gasbettiği araçla köfteci dükkanına girerek, 2'si ağır 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu için açılan davanın görülmesi ise devam ediyor.
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