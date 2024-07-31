Bursa toplu taşıma ücretleri 2024: Bursa'da toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL?

“Öğrenci bileti en ucuz Bursa’da”

Son 1 yıl için açıklanan enflasyon verilerinin TÜİK’e göre yüzde 69,80, ENAG’a göre ise yüzde 113,08 olarak belirlendiğini dile getiren Beşli, geçmiş dönemde yapılmayan ulaşım zammı nedeniyle oluşan 2.2 milyar TL’lik zararın toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarından sübvanse edildiğini belirtti. Beşli, "Artan maliyetlerin yükünü nispeten hafifletmek ve hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek adına bu artışların tamamını Bursalılara yansıtmadan makul bir fiyat güncellemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen ulaşım tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte 5 büyükşehir arasında en ucuz 4. Büyükşehir, öğrenci bilet fiyatı ortalamasında ise 30 Büyükşehir arasında en ucuz 1. Büyükşehir olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.