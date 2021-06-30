Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2021 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Listelerini açıkladı. Lise tercihi yapacak öğrencileri Bursa'da sınavla öğrenci alacak liselerin taban puanlarını araştırıyor. İşte Bursa Anadolu, Fen, İmam Hatip, Anadolu Teknik liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2021 BURSA LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI