Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi K.E. tarafından tabancayla vurulan Meltem E., durdurduğu taksiyle hastane yerine polis merkezine sığındı. Meltem E. ile yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı
Bursa'da olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. K.E., boşanma davası süren ve ayrı yaşadığı eşi Meltem E. ile Lale Sokak’ta karşılaştı.
TARTIŞMANIN ARDINDAN VURDU
DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.E., yanında bulunan tabancayla Meltem E.'ye ateş açtı.
TAKSİYE BİNDİ POLİSE GİTTİ
K.E. olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Meltem E., durdurduğu bir taksi ile eşinin kendisini takip etmesi ihtimaline karşı, yaralanan taksi şoförüyle birlikte Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine gitti.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla polis merkezine, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
POLİS, KAÇAN ZANLIYI ARIYOR
Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.