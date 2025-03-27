İnegöl ilçesinde, temeli 1999 yılında atılan Boğazköy Barajı 105 milyon dolarlık bir harcamanın ardından 2005 yılında hizmete girdi. Toprak gövde dolgu tipi olup, temelden yüksekliği 31 metre olan barajın gövde hacmi 3 milyon 600 bin metreküp olarak inşa edildi.

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Toplamda, 11 bin 187 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Boğazköy Barajı, son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle dip yaptı. Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su seviyesinin en alt düzeye düşmesi üreticileri zor durumda bırakırken, suyun çekildiği barajda ölen balıklar, çevreye yayıldı.

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SU VE BALIKLARDAN NUMUNE ALINDI

İnegöl Kaymakamlığı’ndan balık ölümleri ile yapılan açıklamada, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, sudan ve ölü balıklardan incelemek üzere numune alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“26.03.2025 tarihinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’müze gelen balık ölümleri ile ilgili telefon ihbarı üzerine 27.03.2025 tarihinde İlçe Müdürlüğümüz personellerince olay yerine gidilerek, gerekli incelemeler yapılmıştır. Hamzabey Köyü girişindeki Hamzabey Göleti’nin bir bölümünde mevsimsel su azalmasına bağlı olarak, suların ciddi oranda çekildiği, bu sebeple suların azaldığı kısımda kalan balıkların ölümünün gerçekleştiği, bir kısmının da ölmek üzere olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak, incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir.”

Boğazköy Barajı’ndaki toplu balık ölümü, dronla havadan görüntülenirken, vatandaşlar ise yüzeye vuran ölü balıkları yemek için topladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.