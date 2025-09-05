Habertürk
        Bursa Osmangazi Gündoğdu orman yangınında son durum nedir, yangın söndü mü, kontrol altına alındı mı, müdahale sürüyor mu?

        Bursa Osmangazi'de çıkan yangına müdahale sürüyor! Son durum nedir?

        Bursa'da birçok ulusal ve yerli radyo ve tv vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye havadan ve karadan müdahale başladı. Helikopterler Kurşunlu'da denizden su alarak defalarca sorti yaptı. Orman ve Büyükşehir itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmasına katıldı. İşte, Bursa orman yangının son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 16:07 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:07
        • 1

          Bursa'da Radyo ve televizyon vericilerinin olduğu Gündoğdu tepesinde orman yangını başladı. Yangının alt taraftaki Çağlayan köyünü de tehdit ettiği belirtilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölge sakinleri çevre köylülerdeki çiftçilerden destek çağrısında bulundu. İşte, Bursa Osmangazi orman yangınında son durum...

        • 2

          BURSA OSMANGAZİ'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

          Bursa'da bir çok ulusal ve yerli radyo ve tv vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye havadan ve karadan müdahale başladı.

        • 3

          Saat 14.00 sularında Gündoğdu tepesi olarak bilinen alanın sağ tarafında kalan ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gündoğdu mahalle sakinleri tarafından fark edilip ihbar edilen yangına Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Hızlı yayılan alevlere 2 helikopter ile de havadan müdahale edildiği belirtildi.

        • 4

          BURSA ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        • 5

          Helikopterler Kurşunlu'dan denizden su alarak defalarca sorti yaptılar. Orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmasına katılıyor. Çağlayan köyü sakinleri civardaki Ahmet, Aksungur, Nliüfer ve diğer köylülerden tankerleriyle söndürme çalışmasına destek talebinde bulundu. Savcılık da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri de bazı noktalarda söndürme ekiplerine destek oluyor.

        Yazı Boyutu
