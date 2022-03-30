Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Bursalı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Bursa iftar ve sahur vakti saatleri...



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