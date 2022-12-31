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Bursa hava kirliğinde birinci sırada

Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nin en kirli havasının Bursa olduğu kayıtlara geçti.

Giriş: 31.12.2022 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa hava kirliğinde birinci sırada
Bursa o listede birinci çıktı!
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İHA

Dünyanın Hava Kirliliği: Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nde Bursa 213 puanla ‘Çok sağlıksız’ kategorisinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul’un orta kesimleri 151 ile ‘Sağlıksız’ kıyı kesimleri ise 55-70 arasında ‘Orta’ seviyesinde haritada yerini aldı.

Yalova 158 puanla ‘Sağlıksız’ Kırklareli 96 puanla ‘Orta’, Kocaeli 155 ile ‘Sağlıksız’, Balıkesir 157 ile ‘Sağlıksız’, Tekirdağ 97 ile ‘Orta’ Edirne ise 96 puanla ‘Orta’ kategorilerinde yer aldı.

Bursa’nın ilçelerinde ise Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım’da 213 ile ‘Çok Sağlıksız’ ölçülen hava değerleri, Nilüfer’de 182 ile ‘Sağlıksız’ olarak değerlendirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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