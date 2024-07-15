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Bursa'da olay, 12 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi.

"YAN BAKTIN" DİYE KAVGA ETTİLER Hayatını kaybeden Bilal Türkmen, 31 yaşındaydı. Çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen (31), sokakta yürüdüğü sırada yolda karşılaştığı Kamil Eren Üstündağ (22) ve Mehmet Kağan Ü. (28) ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kamil Eren Üstündağ, Bilal Türkmen'i bacağından bıçakladı. Türkmen kanlar içinde yere düşerken, amca çocukları olduğu öğrenilen Üstündağ ve Mehmet Kağan Ü. olay yerinden kaçtı.

BIÇAK ATARDAMARI KESMİŞ Bıçağın, Bilal Türkmen'in atardamarını kestiği öğrenildi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, atardamarı kesilen ve aşırı kan kaybeden Türkmen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye götürülen Bilal Türkmen hayatını kaybetti, haberi alan yakınları hastaneye akın etti.

ZANLILARIN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI Hastanede güvenlik önlemi alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Kamil Eren Üstündağ ile 1 suç kaydı bulunan Mehmet Kağan Ü., kısa sürede gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenlerden Kamil Eren Üstündağ) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Kağan Ü.'nün ise serbest bırakıldığı bildirildi.