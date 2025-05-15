Şehrin ortasında 1.5 metrelik yılan korkuttu!
Bursa'da, 1.5 metrelik yılanı bir sitenin jiletli tellerine sarılı olarak görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların korkudan yaklaşamadıkları yılan itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.
KİMYE YAKLAŞAMADI İTFAİYE ÇAĞRILDI
İHA'daki habere göre zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.
ZARAR GÖRMEMEK İÇİN HAREKET ETMEDİ
Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.
Vatandaşlar ise 1.5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.