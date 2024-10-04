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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Kan donduran olay! Katil 15, maktul 16 yaşında - HABERLER | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Katil 15, maktul 16 yaşında!

        Bursa'da, 2 çocuk arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 09:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:27
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        Kan donduran olay! Katil 15, maktul 16 yaşında!
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        Bursa'da olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

        YANINDA BIÇAK GETİRİP BIÇAKLADI

        İHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        DİĞER ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaşanan olay sonrası Y.Ç. olay mahallinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ÇOCUK YAKALANDI

        H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Ç. ise, karakola giderek teslim oldu. Otopsi işlemlerinin ardından H.B., Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Bursa
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