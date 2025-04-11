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        Haberler Gündem Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi - Güncel haberler

        Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:49
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        BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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