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        Haberler Gündem Güncel Bursa'daki yangın Balıkesir'e sıçradı! | Son dakika haberleri

        Bursa'daki yangın Balıkesir'e sıçradı!

        Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürerken yangın Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:57
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        Bursa'daki yangın Balıkesir'e sıçradı!
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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler yerleşim yerine 1 kilometre kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 si ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

        Ayevlerin yerleşim yerine doğru ilerlemesi nedeniyle Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı arttırıldı.

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        Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.

        "ALEVLER ADAÖREN MAHALLESİ'NE KUŞ UÇUŞU 600- 700 METRE YAKLAŞTI"

        Yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

        Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinesi, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, burada yaptığı açıklamada yangının Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde başladığını ve Dursunbey ilçesi sınırlarına sirayet ettiğini belirtip, "Şu an Adaören Mahallemizin yaklaşık kuş uçuşu 600- 700 metre kadar yakınında devam ediyor. 19 arazöz ve 2 helikopterimiz yangına müdahale etmektedir. Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Yangına müdahale tüm ekip arkadaşlarımızın fedakarca çalışmasıyla sürüyor. Gelişme oldukça bilgi vereceğiz" dedi.

        Öte yandan, Türk Kızılay Dursunbey Şubesi tarafından söndürme ekiplerine kumanya dağıtıldı.

        KARACABEY’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Büyükorhan ilçesinde, Bursa-Balıkesir sınırı tren yolu mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

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