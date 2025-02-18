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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Bursa'da 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 00:32 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:32
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        Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battıçıktısında Cenk D. yönetimindeki otomobil, çarptığı kamyonetin altına girdi.

        Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
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