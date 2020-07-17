İnegöl'e Bursa'dan gelecek kişilerin uyuşturucu madde ticareti yapacağı yönünde ihbar aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, şüphelilerin bulunduğu 16 T 0755 plakalı ticari taksiyi Yeniceköy Mahallesi girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, lavaş ekmeğin arasına zulalanmış halde 500 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında taksi şoförü A.Y. (41) ile Suriye uyruklu A.Z. (22) ve H.S. (21) gözaltına alındı.

Taksi şoförü A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.