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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da tekne battı

        Bursa'da tekne battı

        Bursa Mudanya'da BUDO iskelesinin yanında bulunan tekne, su almaya başladıktan kısa bir süre sonra battı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 05:50 Güncelleme: 09.04.2024 - 05:50
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        Bursa'da tekne battı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.

        BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı.

        AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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        #Bursa
        #haberler
        #Mudanya
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